Halloween ma długą tradycję. Pierwotna nazwa była inna

Nazwa Halloween, to skrót od All Hallow Even, które oznacza Wigilię Wszystkich Świętych. Podczas tego święta ludzie modlili się za wszystkich zmarłych. Pochodzenie tego święta nie jest jednak jednoznaczne. Dzisiejsze obchodzenie Halloween sięga XIX wieku. Do Europy Zachodniej przywędrowało z Ameryki Północnej w XX wieku, wraz z irlandzkimi imigrantami.