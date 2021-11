Nie dostały cukierka, więc był psikus. Zgłoszenia po Halloween

Moda na Halloween stopniowo dociera do Polski, co widać po wystroju części domów, przed którymi pojawiają się upiorne dynie, szkielety i inne postaci. W wielu państwach, głównie anglojęzycznych, Halloween to też okazja dla dzieci, by dobrze się zabawić i zebrać słodycze od sąsiadów. "Cukierek albo psikus" - to hasło dobrze zna już spora część z naszych rodaków.