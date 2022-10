Kiedy jest Halloween 2022? W jaki sposób obchodzi się to święto?

W ostatni dzień października domy dekorowane są wydrążonymi dyniami oraz sztucznymi pajęczynami, nietoperzami i pająkami. W Halloween dzieci odwiedzają sąsiadów ze specjalnie przystrojonym pojemnikiem, zachęcając mieszkańców do podarowania im słodkości. Najczęściej podczas wizyt najmłodsi wypowiadają słowa: "cukierek albo psikus". Zarówno dzieci, jak i dorośli, którzy obchodzą Halloween, przebierają się także w kostiumy. Mogą one nawiązywać do popularnych postaci z popkultury lub do utrwalonej tego dnia symboliki duchów i zjaw.