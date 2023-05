Gwiazda połyka planetę jednym haustem. Pierwszy raz zaobserwowano takie zjawisko

Przełomowy moment w obserwacjach kosmosu. Amerykański zespół astronomów z Canaveral ogłosił swoje najnowsze wyniki badań, z których wynika, że w przeszłości doszło do pochłonięcia planety podobnej do Jowisza lub większej przez jej własną gwiazdę podobną do Słońca. Animację tego zdarzenia udostępniła agencja Associated Press. Na nagraniu widać, jak gwiazda puchła z wiekiem przez eony, aż w końcu stała się tak duża, że połknęła otaczającą planetę jednym haustem. Naukowcy stwierdzili, że gdy planeta schodziła z otworu gwiezdnego w pobliżu konstelacji Orła, nastąpił gwałtowny rozbłysk światła, po którym nastąpił długotrwały strumień pyłu lśniący w chłodnej energii podczerwonej. Co więcej, eksperci szacują że to samo stanie się z Ziemią za ok. 5 miliardów lat. Podobne zjawisko na niebie, choć dość mniej spektakularne zauważył w 2020 r. badacz z MIT Kechalai D, który wówczas opisał je jako "jasny rozbłysk". Po niecałych trzech latach badań okazało się, że i w tym przypadku gwiazda pochłonęła własną planetę.