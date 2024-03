Nawet 19 stopni w cieniu. Wiadomo, kiedy eksplozja ciepła

Pogoda w poniedziałek

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami prognozowane są opady śniegu, przechodzące po południu od północnego zachodu w śnieg z deszczem i deszcz. Temperatura wyniesie maksymalna od 0 st. C na południowym wschodzie do 5 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.