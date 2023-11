Grzyby suszone. Cena. Nawet kilkaset złotych za kilogram

Zdaniem portalu, za opakowanie 40 g suszonego podgrzybka brunatnego trzeba zapłacić 14,99 zł, co w przeliczeniu na kilogram daje cenę 374,75 zł. Jeszcze głębiej do portfeli muszą sięgnąć osoby, które chcą kupić wyłącznie kapelusze. Ich kilogram to koszt rzędu 479,60 zł. Kurki suszone w jednej z popularnych sieci handlowych są sprzedawane w cenie 19,99 zł za opakowanie 40 g. W przeliczeniu ich kilogram kosztuje więc niemal 500 złotych.