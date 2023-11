Grzybobranie 2023. Jakie grzyby zbierać w listopadzie?

Listopad to miesiąc kojarzony z zakończeniem jesiennego wysypu grzybów w Polsce. W tym okresie coraz częściej będą pojawiać się przymrozki oraz mróz, a wiele z gatunków zakończy owocowanie. Jakie grzyby będzie można zbierać w listopadzie? Lasy państwowe wymieniły, co może trafić do koszyków grzybiarzy.