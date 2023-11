Nie do wiary. Wciąż zbierają borowiki

Bardzo ważne jest to, aby pamiętać, że każda wyprawa na grzyby musi być przeprowadzona w sposób bezpieczny. Dlatego zawsze powinieneś zbierać tylko te grzyby, co do których masz absolutną pewność, że są one jadalne. Do swojego koszyka wkładaj jedynie okazy, które są w pełni wyrośnięte i dobrze rozwinięte. Dzięki temu zminimalizujesz ryzyko pomyłki, która może mieć tragiczne skutki.