Grzybobranie. Cztery osoby zatruły się muchomorami sromotnikowymi. Nowe ustalenia śledczych

Śledztwem zajmuje się Prokuratura Rejonowa we Wrześni (woj. wielkopolskie). Przekazano, że do tej pory wciąż nie udało się przedstawić nikomu żadnych zarzutów w związku ze śmiercią czterech osób, które pod koniec września zatruły się niejadalnymi grzybami. Wszystkie tragicznie zmarłe ofiary spożyły muchomory sromotnikowe, które zakupiły u grzybiarzy.

"Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci kilku osób i narażenia ich wcześniej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Postępowanie prowadzone jest w sprawie, materiał dowodowy zgromadzony dotychczas jest niewystarczający, aby zmienić fazę tego postępowania na fazę +przeciwko+ konkretnej, czy konkretnym osobom" - powiedział PAP we wtorek p.o. Prokuratora Rejonowego we Wrześni prok. Paweł Karpiesiuk.

Grzybobranie. Cztery osoby zatruły się muchomorami

"Osoby te zostały przesłuchane w charakterze świadków. Na tę chwilę możemy powiedzieć, że są to osoby podejrzewane - natomiast nie są to podejrzani. Mężczyźni ci złożyli relację z okoliczności, w jakich doszło do przekazania tych grzybów osobom pokrzywdzonym. Na ten czas nic nie wskazuje na to, aby przyjąć, że było to świadome przekazanie grzybów trujących innym osobom" - dodał Karpiesiuk.