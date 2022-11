Tego jeszcze nie było. Szef PiS o "grupie nieodpowiedzialnych chłopców"

Szef PiS mówił, że program jego partii został zrealizowany. Stwierdził, że "likwiduje się w Polsce sfery biedy". Sporo uwagi poświęcił też konieczności wypłat reperacji wojennych przez Niemcy. - My chcemy prawdziwej demokracji, może nie zawsze się to udaje, ale co zakładamy, że robimy - to robimy. Tylko ten co wierzy co mu TVN przekazuje może myśleć inaczej - ocenił polityk.