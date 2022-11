Kaczyński znów okrutnie żartuje. "Ludziom wmawia się, że mają wybór"

Jarosław Kaczyński lubi "żartować"

Nie jest to pierwszy raz, kiedy polityk "żartuje" w ten sposób. Podczas przemówienia we Włocławku skomentował postulat środowisk LGBT dotyczący korekty płci. Zdaniem szefa PiS pojawiają się postulaty, aby "każdy mógł w pewnym momencie powiedzieć, że do tej pory, do godziny 17.30, był mężczyzną, ale teraz jestem kobietą". - Można mieć takie poglądy. Dziwne, co prawda, ja bym to badał, no ale... - stwierdził Kaczyński.