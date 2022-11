Kraj UE jak reżim Putina? Kaczyński naprawdę to powiedział

- Zwykle mam obok powitań na sali te inne powitania ze strony działaczy KOD. Bywają bardzo nieprzyjemne, a tutaj jakoś inaczej. Zauważyłem jeden napis: "żądamy ciepłej wody w kranie". No naprawdę, jesteśmy gotowi to zapewnić. Można to traktować szerzej i w przenośni: żądamy spokoju, żeby nie było wojny. To jest skierowane głównie do Putina, a czy to ja go odwiedzałem? Może to inny polityk, który bardzo często przemawia - powiedział mając najprawdopodobniej na myśli Donalda Tuska.