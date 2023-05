Groźny incydent na lotnisku Chopina. Kilkumetrowy dron zbliżył się do samolotu

Do zdarzenia doszło w sobotę tuż przed godziną 16. Jak podaje portal tvn24.pl, embraer PLL Lot lecący z Poznania zbliżał się do lądowania na lotnisku Chopina w Warszawie. Załoga tego samolotu pierwsza zauważyła drona. Według relacji pilota, na wysokości około 2 tysięcy stóp (około 600 metrów - red.) żółty dron przeleciał w odległości około 30 metrów od podchodzącego do lądowania samolotu.