Grodzki komentuje aferę Tomasza Lisa. "Wybitny, polski dziennikarz"

Grodzki komentuje aferę Tomasza Lisa

Marszałek Grodzki odpowiedział, że "afera Tomasza Lisa" to słowo, które krąży w przestrzeni publicznej. - Z mojego punktu widzenia jest to kwestia redakcji Newsweeka i im dalej patrzymy w tę historię, tym więcej znaków zapytania się rodzi. Nie nazwałbym tego aferą. Działania antymobbingowe prowadzone są w różnych instytucjach - powiedział marszałek senatu. Dodał, że właściciele Newsweeka zareagowali "w ten czy inny sposób". - Ale jeśli chodzi o ordery przyznawane przez poprzedniego prezydenta wybitnemu, polskiemu dziennikarzowi to kwestia, która pozostaje zawsze w kwestii komisji odznaczeń i orderów - skomentował Grodzki.