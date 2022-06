Tomasz Lis przestaje być komentatorem. Stacja potwierdza

Doprowadzanie pracowników do ataków paniki, poniżanie, wulgarne, seksistowskie odzywki, atmosfera przesiąknięta chamstwem – to zarzuty pracowników wobec Tomasza Lisa ujawnione przez Wirtualną Polskę. Były już redaktor naczelny "Newsweeka" wszystkiemu zaprzecza. Jedna ze stacji radiowych do czasu wyjaśnienia sprawy nie będzie zapraszała dziennikarza do programu w roli komentatora.