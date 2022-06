Reakcja na materiał WP. Tomasz Lis odpowiada na zarzuty pracowników

- Mogę potwierdzić, że w ubiegłym roku otrzymaliśmy pismo z opisem negatywnych zachowań, których wobec podwładnych miał się dopuszczać redaktor naczelny "Newsweeka". Jego autorem był jeden z pracowników redakcji. Wydaje się, że to, co opisano w przesłanym do nas piśmie, można nazwać mobbingiem. Dlatego zachęcaliśmy autora pisma do zgłoszenia sprawy władzom firmy, proponując nasze wsparcie i udział w procedurze - informuje Marcin Terlik, członek prezydium komisji zakładowej związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza w RASP.