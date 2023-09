Górski Karabach przestanie istnieć. "Porażka i kompromitacja Rosji"

Prezydent samozwańczej Republiki Górskiego Karabachu Samwel Sahramanyan ogłosił rozwiązanie instytucji państwowych. Ma się to stać do 1 stycznia 2024 roku. - To, co dzieje się w Górskim Karabachu, to przygotowywanie czystki etnicznej - ocenia w rozmowie z Wirtualną Polską b. ambasador Jerzy Marek Nowakowski.