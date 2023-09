Koniec samozwańczej republiki. Prezydent podał datę, ludzie uciekają

Prezydent samozwańczej Republiki Górskiego Karabachu Samwel Sahramanyan ogłosił rozwiązanie instytucji państwowych. Ma się to stać do 1 stycznia 2024 roku. Ormianie zamieszkujący ten teren masowo wyjeżdżają. Rząd Armenii podał, że do czwartku przyjął już ponad 65 tys. uciekinierów z Górskiego Karabachu.