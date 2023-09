Tysiące ludzi uciekają do Armenii po ofensywie Azerbejdżanu

Tysiące ludzi ewakuowano z miast i wsi dotkniętych ostatnimi walkami i przewieziono do obozu rosyjskich "sił pokojowych" w Górskim Karabachu. Jak poinformował we wtorek rząd w Erywaniu, już ponad 13 tys. uchodźców z Górskiego Karabachu przybyło do Armenii. Trwa proces rejestrowania uciekinierów.