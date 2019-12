Gorąco wokół sędziego Pawła Juszczyszyna. Przypomniano mu kontrowersyjną sprawę sprzed lat

Sędzia Paweł Juszczyszyn z Olsztyna, bohater ostatnich protestów środowisk sędziów, jest atakowany za decyzję, jaką wydał przed laty. Miał przyczynić się do bankructwa rolnika, któremu zlicytowano majątek.

Paweł Juszczyszyn to nowa twarz protestów przeciwko upolitycznieniu Krajowej Rady Sądownictwa. Ten nieznany do niedawna sędzia zwrócił na siebie uwagę mediów, wzywając dyrektora Kancelarii Sejmu do dostarczenia słynnych już, lecz utajnionych list poparcia kandydatów do KRS.