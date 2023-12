Kpiny z Mateckiego. Nagle odezwał się ktoś na sali

Wymieniał, czym jego zdaniem powinna się dziś zajmować komisja. - Kwestia siłowego przegonienia dziennikarzy, władz telewizji. To powinien być punkt numer jeden na komisji kultury. Powinniśmy mówić o tym, dlaczego "Reset" zniknął. Dlaczego do tej pory nie ma sygnału telewizji regionalnej? Nie wyemitowano przygotowanych programów. Kto pokryje koszty reklam, które nie zostały wyemitowane. Kwestia likwidacji mediów to są kwestie najważniejsze z punktu widzenia naszej ojczyzny - ocenił poseł.