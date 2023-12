107 minut ministra Sienkiewicza. Posłowie PiS zapowiadają kontrole

Posłowie w swojej uchwale wezwali Skarb Państwa do podjęcia działań naprawczych. I minister kultury wezwania posłuchał. Już następnego dnia przed południem pojawiła się wiadomość, że Bartłomiej Sienkiewicz odwołał poprzedniego dnia prezesów oraz rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia oraz PAP. W uzasadnieniu tłumaczono, że musiał to zrobić, bo wezwała go do tego uchwała Sejmu.