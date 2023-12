"Gratuluję dyktatorskich metod". Awantura na komisji kultury

"Kiedyś faszyści palili książki, teraz wy niszczycie archiwa"

Marek Suski we wniosku formalnym domagał się informacji o "niszczeniu archiwów polskiej kultury". - Informację na temat niszczenia archiwów, które niektóre media podają. To jest dorobek naszego państwa - przekonywał poseł PiS podniesionym głosem. - Kiedyś faszyści palili książki, teraz wy niszczycie archiwa. To jest bardzo podobna sytuacja - ocenił.