TV Republika z rekordową oglądalnością. TVP Info mocno spadło

Stare "Wiadomości" hitem w TV Republika

W środę, 20 grudnia, o godzinie 19:30 Telewizja Republika wyemitowała specjalną audycję, która stanowiła swoiste przedłużenie pasma "Wiadomości" w TVP1. W programie pojawiły się osoby z TVP Info. Relacja trwała ponad pół godziny i przyciągnęła do TV Republika 548 tys. widzów, co przełożyło się na udział na poziomie 4,37 proc. w rynku telewizyjnym, wśród ogółu widzów. To jednocześnie najczęściej oglądana pojedyncza audycja w historii tej stacji.