Gorąco na Bliskim Wschodzie. "Izrael sobie poradzi"

- O niektórych mówią sami liderzy wojskowi Hamasu: to wielka zemsta za lata antypalestyńskich działań Izraela oraz odpowiedź na akcje żydowskich radykałów w świętych miejscach islamu w Jerozolimie. Można do tego dodać frustrację Palestyńczyków związaną z oddalaniem się wizji powstania państwa palestyńskiego, istniejącego obok żydowskiego. I tradycyjną dla Hamasu chęć siania strachu w społeczeństwie izraelskim. A to istota terroryzmu - wyjaśnia w rozmowie z WP.