Gniew Ukrainki. "Unia Europejska demonstruje, że jest fejkiem"

Ukraina czeka na zamknięcie przestrzeni lotniczej. Czy Europa pomoże?

Olena Apczel stara się zrozumieć ten strach i docierają do niej argumenty, że ponawiane od kilku dni prośby o zamknięcie przestrzeni powietrznej nie mogą być spełnione, bo to grozi trzecią wojną światową. - Ale ta wojna już jest, już się dzieje w tej chwili. Giną ludzie, odbywa się aneksja ogromnego kraju. Moim zdaniem czas się obudzić i uświadomić sobie, że jeśli Putin podjął decyzję, by iść tak daleko, to on pójdzie jeszcze dalej - przestrzega kobieta.