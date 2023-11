Gmyz pisze o "armagedonie". Stawia ultimatum agentowi Tomkowi

Agent Tomek: to forma odkupienia win

W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Kaczmarek wskazał, że zgłosił się do prokuratury, bo "to jest mój obowiązek i forma odkupienia win". Jak stwierdził, nikt nie wie tyle o łamaniu prawa przez Kamińskiego i Wąsika, co on. Podkreślił, że próbował już to zrobić w 2019 roku, gdy zeznawał w prokuraturze w Katowicach, ale wówczas, jak mówi, sprawie ukręcono łeb.