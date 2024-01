"Głupie pomysły". Francja mówi twarde "nie" Izraelowi

Sprzeciw wobec planom Izraela

Oświadczenie francuskiego dyplomaty było odpowiedzią na słowa izraelskich ministrów Bezalela Smotricha i Itamara Ben Gvira, którzy wezwali do powrotu żydowskich osadników do Strefy Gazy i stwierdzili, że trzeba "zachęcać" ludność palestyńską do emigracji.