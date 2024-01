Francja ma kłopoty. Plaga spadła na Paryż i jest coraz większa

Płacz francuskich hotelarzy

Przygotowania do letnich Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 idą pełną parą. Francuzi oczekują, że do stolicy przyjedzie wielu sportowców i sympatyków z całego świata. Hotelarze zacierają ręce. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie pluskwy. Dlatego do walki z pasożytami ponownie Paryżanie angażują psy tropiące.