USA ujawniają: centrum dowodzenia Hamasu

W listopadzie izraelskie wojsko wkroczyło do największego szpitala w Strefie Gazy, al-Shifa, twierdząc, że w tunelach pod placówką w znajdowało się centrum dowodzenia Hamasu. Doszło do wymiany ognia na terenie kompleksu, w którym przebywali pacjenci. Operacja Izraela wzbudziła ogromne zaniepokojenie na arenie międzynarodowej - światowe organizacje humanitarne oficjalnie ją potępiły, a Biały Dom podkreślił, że nie dał na to "zielonego światła".