Śmierć 26-latka na S8. Wreszcie przełom w sprawie z prof. Gersdorf?

Sam wypadek został zarejestrowany przez kamerę w jednym z samochodów. Na nagraniu widać jednak jedynie ostatnią fazę wypadku, kiedy 26-latek przejeżdżał obok samochodu sędziów, po czym uderzył w barierki. W sprawie ruszyło śledztwo. Prokuratorzy chcą ustalić, co doprowadziło do nagłego manewru motocyklisty, a w konsekwencji do wypadku i jego śmierci.