Georgette Mosbacher odpowiada politykom PiS. Amerykanka pisze o etyce

"Jeśli widzę, że historia jest zniekształcana lub interpretowana ze złych pobudek, zabieram głos niezależnie od mojego stanowiska" - stwierdziła amerykańska dyplomatka, oznaczając we wpisie byłego ministra obrony Antoniego Macierewicza oraz byłego szefa dyplomacji Witolda Waszczykowskiego .

Komentarz Mosbacher to ciąg dalszy wymiany zdań z politykami PiS, którą rozpoczął tweet Amerykanki krytykujący Antoniego Macierewicza m.in. za atak na TVN. "W mojej ocenie tego typu dzielące i nienawistne wypowiedzi są okropne i godne pożałowania. Każdy przyzwoity człowiek powinien odrzucić tego rodzaju retorykę!" - stwierdziła Georgette Mosbacher.

"Nie zna pani roli agentury komunistycznej w powstaniu TVN; nie zapoznała się pani z kartą LGBT Plus promującą seksualizację dzieci" - napisał Macierewicz, dodając, że "na te zjawiska powinien zareagować każdy przyzwoity człowiek".

Tweet Mosbacher skomentował również były szef MSZ Witold Waszczykowski. "To jest niebywałe, aby ambasador podejmował publiczną polemikę polityczną z politykami kraju, w którym sprawuje funkcję dyplomatyczną. Art. 41 konwencji wiedeńskiej 1961 mówi, aby nie mieszać się do spraw wew, państwa przyjmującego" - stwierdził Waszczykowski.

Konfederacja: pani Mosbacher powinna być osobą niepożądaną

Wymiana opinii na temat WSI i TVN24, to jednak nie pierwsze polemiki Mosbacher z polskimi politykami. Na początku lipca ambasador odniosła się do wpisu Beaty Mazurek, która skomentowała decyzję Rafała Trzaskowskiego.

Jasne stanowiska i opinie prezentowane przez dyplomatkę sprawiły, że politycy Konfederacji w środę wezwali do uznania ambasador Mosbacher za persona non grata w Polsce.

- Są pewne granice, których przekraczać nie można, nie mamy pretensji do rządu USA. Mamy pretensje do rządu polskiego. Wzywamy rząd do zdecydowanej reakcji w tej sprawie - mówił podczas konferencji prasowej w Sejmie Grzegorz Braun.