Wyniki wyborów 2020. Konfederacja chce uznania Georgette Mosbacher za persona non grata

- Pani Mosbacher regularnie, notorycznie i z premedytacją miesza się do polskiej polityki, łamiąc konwencję wiedeńską. Dzisiaj nadszedł czas, by powiedzieć, że pani Mosbacher powinna być persona non grata w Polsce - stwierdził w Sejmie poseł Konfederacji Robert Winnicki.

Wyniki wyborów prezydenckich 2020. Georgette Mosbacher naraziła się posłom Konfederacji (East News)