Macierewicz odpowiada Mosbacher: "Napisałem prawdę"

"Obrona kłamstw TVN i agentury WSI, finansowanie prześladowców księdza Blachnickiego i kłamstwa smoleńskiego, wspieranie interesów rosyjskich i niemieckich, propaganda LGBT i pedofilii, demoralizacja dzieci i niszczenie rodziny, walka z Kościołem i naszą tradycją narodową, likwidacja WOT, IPN, CBA, polskiego sądownictwa i telewizji publicznej, a w rezultacie niepodległości to program, który chce się narzucić Narodowi Polskiemu. Dla mnie to zdrada i zaprzaństwo. Tym się różnimy" - napisał Antoni Macierewicz na Twitterze.

"Nie zapoznała się pani z kartką LGBT promującą seksualizację"

"Nie zna pani roli agentury komunistycznej w powstaniu TVN; nie zapoznała się pani z kartą LGBT Plus promującą seksualizację dzieci" - napisał Macierewicz.

To kolejny raz, kiedy ambasador USA reaguje na słowa polityków w Polsce. Na początku lipca odniosła się do wpisu Beaty Mazurek, która skomentowała decyzję Rafała Trzaskowskiego. Kandydat KO na prezydenta zapowiedział, że nie pojawi się na debacie prezydenckiej organizowanej przez TVP.

"Powinna się pani wstydzić"

"Trzaskowski boi się debaty z Polakami. Woli ustawioną debatę w WSI 24 i niemieckim Onecie. To przykład pogardy dla wyborców z mniejszych miejscowości. Mieszkańcy Końskich i Polacy już niedługo wystawią mu rachunek" - napisała europosłanka.

"Beata Mazurek - dobrze pani wie, że szerzy pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując, że TVN to WSI. Powinna się pani wstydzić. To jest poniżej godności osoby, która reprezentuje Polaków" - skomentowała Georgette Mosbacher.