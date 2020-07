Ambasador USA do Beaty Mazurek: "Szerzy pani kłamstwo. Powinna się pani wstydzić"

- Dobrze pani wie, że szerzy pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując, że TVN to WSI. Powinna się pani wstydzić - napisała w poniedziałek na Twitterze, ambasador USA Georgette Mosbacher do Beaty Mazurek. Po chwili europosłanka PiS jej odpowiedziała: "Nie wie pani tego?".

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Ambasador USA do Beaty Mazurek: "Szerzy pani kłamstwo. Powinna się pani wstydzić" (Agencja Gazeta)