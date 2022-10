Generał Toveri nie ma wątpliwości. To jedyna droga do końca wojny i pokonania Putina

Putin nie znosi dobrze złych wiadomości. Rosyjski przywódca żyje w bańce, nikt nie chce przekazywać złych wieści dyktatorowi, wiedząc, że nie spotka się to z aprobatą. Takie funkcjonowanie doprowadziło go jednak do utraty zaufania do swoich generałów, przez co otacza się on "prywatnymi armiami" - grupą Wagnera, Rosgwardią czy Czeczenami.