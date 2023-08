Gejowska sauna dla migrantów z kieszeni podatnika. Niemcy prowadzą śledztwo

Ministerstwo opłaciło gejowską saunę imigrantom. Niemcy prowadzą śledztwo

Okazuje się, że w latach 2017-19 tysiące euro wydanych zostało na "wspieranie uchodźców". Dotyczy to projektów, związanych z "kartą uchodźcy". Nieheteroseksualne osoby, które posiadały taki dokument dla migrantów, miały dostać uprawnienia między innymi do bezpłatnego wstępu do "sauny gejowskiej".