Gdzie są grzyby? Raport. Sezon się rozkręca

Wraz z kończącym się latem, rozpoczyna się szczyt sezonu na grzyby. Do lasów, w poszukiwaniu borowików, maślaków czy kurek udaje się coraz więcej osób. Jak donoszą grzybiarze, w wielu miejscach wystarczy kilkanaście minut, by zakończyć zbiór sukcesem. Nie wszędzie będzie on jednak udany.