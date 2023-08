Sanatorium z ciekawym zakazem. Za złamanie grozi wysoka grzywna

Suszą grzyby w pokojach. "Pojawiły się robaki"

Takie ogłoszenie to nie widzimisię obsługi. Kuracjusze-grzybiarze mają być zmorą dla właścicieli i personelu oraz współpensjonariuszy. O komentarz w sprawie poprosiliśmy samo uzdrowisko "Biawena". Przekazano nam, że mocny, grzybowy aromat wydobywający się z pokoi przeszkadza niektórym kuracjuszom. Co więcej, zostawiane na całe dnie bez nadzoru włączone suszarki generują dodatkowe koszta i mogą doprowadzić do pożaru.