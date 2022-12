Gdzie Nowy Rok świętuje się najwcześniej? Mieszkańcy tego kraju powitają 2023 jako ostatni

Nowy Rok - które kraje świętują przed Polską?

Rok 2023 najwcześniej przywitają mieszkańcy skrajnych wysp Kiribati - niewielkiego państwa wyspiarskiego, znajdującego się na Oceanie Spokojnym. Wyspy znajdują się w strefie UTC+14:00, co oznacza, że północ 31 grudnia przypadnie na nich aż 14 godzin wcześniej, niż w Londynie. Kolejny archipelag znajdujący się w tej strefie to Tokelau. Co ciekawe, w jego przypadku do zmiany strefy czasowej doszło dość niedawno, bo w 2011 roku. Ze względu na trudności, jakie powodowała niemal dobowa różnica pomiędzy wyspami a Nową Zelandią, od których są one zależne, zadecydowano o pominięciu jednego dnia i przesunięciu strefy czasowej Tokelau z UTC-11 na UTC+13.