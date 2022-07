Gdzie można się kąpać w Bałtyku? Niebezpiecznie nad morzem

Będąc nad morzem należy bardzo uważać i zwracać uwagę na flagi wywieszane przez ratowników, którzy na kąpieliskach monitorują panujące warunki. Jeśli na ich stanowiskach zobaczymy czerwoną flagę, to oznacza to kategoryczny zakaz wejścia do wody. Wtedy warunki są zbyt niebezpieczne. Nie warto więc narażać swojego życia dla chwili morskiej kąpieli.