Gdzie jest Romanowski? Może poprosić o azyl

Marcin Romanowski od tygodnia ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. Poseł PiS decyzją sądu powinien trafić do aresztu w związku ze śledztwem dot. Funduszu Sprawiedliwości, jednak policjantom nie udało się go na razie znaleźć.

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", śledczy z Prokuratury Krajowej zakładają, że Romanowski jest za granicą. Jeśli więc poszukiwania w Polsce nie dadzą rezultatu, to zostanie za politykiem wystawiony międzynarodowy list gończy. Pojawiały się informacje o możliwym Europejskim Nakazie Aresztowania i czerwonej nocie Interpolu.

- Typowania policyjne są takie: 35 proc. wskazuje na kraj, 65 proc. na to, że jest za granicą - mówi źródło "Rzeczpospolitej".

Weryfikowany jest też trop wyjazdu za granicę w ramach "turystyki zdrowotnej". Typuje się, że mógł pojechać do Turcji , skąd ekstradycje są trudne.

Inny trop to siedziba zakonu katolickiego , bo Romanowski to numerariusz Opus Dei.

Romanowski tylko tutaj bywał. Sąsiedzi mówią, kiedy go widzieli

Romanowski może też poprosić o azyl władze kraju, w którym przebywa i twierdzić, że jego sytuacja prawna ma związek z "prześladowaniami politycznymi". Wtedy będzie czekał na decyzję tamtejszego sądu, co może go uchronić lub przedłużyć czas powrotu do Polski.