Zakpił z poszukiwań Romanowskiego. "Upadek polskiej polityki"

Wpis Grabca spotkał się z krytyką ze strony politologa prof. Antoniego Dudka. - To jest świetny przykład na infantylizację i upadek polskiej polityki. Jeśli szef Kancelarii Premiera ma czas pisać tego typu rzeczy... Co on nam właściwie mówi? (...) Mówi nam coś takiego: drodzy obywatele, niestety nasze służby - policja i prokuratura - są nic niewarte, cała nadzieja w samorządowcach, może wytropią, to my damy nagrodę - tłumaczył profesor na antenie Polsat News.