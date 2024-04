"Gdzie jest granica rozsądku". Szokujące zachowanie turystów w Tatrach

Służby apelują o ostrożność i niewychodzenie z domu, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna . Mimo to świadkowie, którzy widzieli przewracające się drzewa, mówią o "braku rozsądku".

Jak wynika z relacji świadków wichury, drzewa łamały się jedno po drugim. - Myśmy się przeciskali pomiędzy drzewami, wyłamywaliśmy gałęzie. To, co żeśmy zobaczyli, było niewiarygodne - mówił jeden z mężczyzn w rozmowie z TVN24.

Wielu spacerowiczów wydawało się niewzruszonych niebezpieczeństwem. - Tam gdzieś rozsądku nie ma. Dzieci w wózkach, inwalidzi, staruszka (...) Prowadzili ją, ciągnęli. Psy piszczały, chyba czują pewne zjawiska . Mnie to nie mieści się w głowie, jeszcze dygoczę ze zdenerwowania. Niejedno widziałem w Tatrach, ale dlaczego ci ludzie tam idą? - pytał zdenerwowany mężczyzna.

W dodatku w Tatrach trwa szczyt sezonu na krokusy. Niezwykłe kwietne dywany co roku przyciągają tysiące turystów, którzy tym razem nie dali się zniechęcić ostrzeżeniom TPN i zamkniętym szlakom .

W poniedziałek po południu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podniósł stopień ostrzeżenia meteorologicznego do drugiego stopnia. Alert o silnym wietrze dotyczy południa kraju. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, z południa - informuje IMGW.