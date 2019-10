Gdańsk. Strzały we Wrzeszczu. Kim jest oficer, który postrzelił dwie osoby?

Mężczyzna, który postrzelił w Gdańsku dwie osoby, to major prokuratury wojskowej. Oficer w Prokuraturze Rejonowej w Gdyni zajmował się postępowaniami z zakresu wojskowości, ale prowadził również sprawy cywilne dotyczące przestępczości powszechnej. Postępowanie w sprawie oddanych przez niego strzałów najprawdopodobniej nie będzie prowadzone przez prokuraturę z regionu.

W niedzielę około godziny 3 nad ranem w Gdańsku Wrzeszczu doszło do postrzelenia dwójki mężczyzn. Według wstępnych ustaleń prokuratury 21- i 22-latek mieli próbować, włamać się do mieszkania przez okno. W tym momencie lokator oddał do nich kilka strzałów z pistoletu.