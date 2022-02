Gapowicz zaatakował kontrolerkę w autobusie

"Szkoda, że nikt z osób będących bliżej nie pomógł zaatakowanej kobiecie"

Do zdarzenia doszło we wtorek. "W godzinach południowych funkcjonariusz swarzędzkiej straży miejskiej niebędący na służbie dokonał ujęcia obywatelskiego mężczyzny, który zaatakował i wypchnął z autobusu Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej kontrolerkę biletów. Kontrolerce na szczęście nic się nie stało, za to gapowicz będzie miał z tego powodu poważne kłopoty. Szkoda, że nikt z osób będących bliżej nie pomógł zaatakowanej kobiecie" - czytamy w poście umieszczonym przez strażników.