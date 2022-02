Pegasus jest sprzeczny z polskim prawem? Miażdżąca ekspertyza prawników

Pegasus nie może być legalnie stosowany w Polsce

Eksperci z KPIK wskazują, że program Pegasus, używa "rozproszonej geograficznie sieci połączeń transferujących dane od atakowanego urządzenia", czyli np. zhakowanego telefonu, "do miejsca lokalizacji serwera danej instancji (np. siedziby CBA), także poza obszar Rzeczypospolitej". I podają przykład: "jeśli zaatakowane urządzenie końcowe znajduje się w Szczecinie, a serwer CBA w Warszawie, to całość danych z telefonu przekazana zostanie np. do Londynu, potem np. do San Francisco, następnie do np. Kairu i dopiero z powrotem do Warszawy". Poza tym, jak podają eksperci, "będące w gestii NSO zewnętrzne serwery można wyposażyć w oprogramowanie, które transmitowane dane przesyłałoby również do siedziby samego NSO" w Izraelu.