Afera z Pegasusem. Prokurator Ewa Wrzosek: używanie tego systemu nie jest zgodne z polskim prawem

Prok. Wrzosek o inwigilowaniu Pegasusem: nie znajduję podstaw prawnych

Dopytywana, dlaczego - jej zdaniem - była inwigilowana, odparła, że na przełomie roku 2020/2021 zmieniła telefon i nie jest w stanie wykluczyć sytuacji, że poprzedni aparat również został zainfekowany. - Te daty, które zostały przeze mnie wskazane, był to okres, kiedy kończyła mi się delegacja, na którą zostałam zesłana decyzją prokuratora krajowego. Wracałam do pracy, do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów. Być może osoby które zadecydowali o inwigilowaniu spodziewały się, że podejmę jakieś spektakularne działania - mówiła prok. Wrzosek. Dodała jednak, że nie znajduje żadnych podstaw prawnych do takiego działania.