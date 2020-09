Fogiel o "wybujałych" ambicjach Solidarnej Polski. Wspomniał o słowach do premiera

- Kierownictwo PiS w środę badało różne scenariusze (ws. Zjednoczonej Prawicy), ale przyjmuję za dobrą monetę to, że Solidarna Polska dała Zbigniewowi Ziobrze mandat do dalszych rozmów - powiedział Fogiel, odnosząc się do komunikatu Jana Kanthaka po naradzie Solidarnej Polski.