"Flota cienia" omija sankcje nałożone na Rosję. Co o niej wiadomo?

Coraz większa liczba tankowców, należących to "szarej strefy" może stanowić zagrożenie dla cen ropy w Europie. Jak wskazuje ekspert firmy Kpler, na rynku tankowców nastąpił ogromny spadek efektywności. Ze względu na stan techniczny jednostek należących do "floty cieni", rośnie również ryzyko poważnej awarii i wycieku ropy do mórz lub oceanów, co w konsekwencji może doprowadzić do katastrofy ekologicznej.